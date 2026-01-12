Rester connecté via émail et les réseaux sociaux ne suffit pas. Rien ne remplace la rencontre en face à face : se voir, échanger, prendre le temps de réellement se connaître. C’est ainsi que se créent des liens solides, que se construit un réseau durable et que l’on agit ensemble avec plus d’impact.

Le 31 janvier est une belle occasion de nous retrouver. Kairos organise une journée riche en actions : la projection du film Carnets de Russie d’Alexandre Penasse, suivie d’une conférence sur les nouvelles formes de pouvoir, puis d’un concert. Ce sera aussi un moment privilégié pour faire connaissance et, pour ceux qui le souhaitent, prolonger l’échange autour d’une séance de karaoké.



Réservez dès maintenant votre place pour le grand événement du 31 janvier 2026.

