Rappelez-vous comment le gouvernement a adopté les lois sur les pandémies pendant la pandémie COVID, donnant au gouvernement des “pouvoirs d’urgence” qui lui ont permis de nous retirer nos droits fondamentaux ?

Liberté de circulation et de séjour (Article 45 de la Charte de l’UE, équivalents nationaux) Liberté de réunion et d’association (Article 12 de la Charte de l’UE, équivalents nationaux) Respect de la vie privée et familiale (Article 7 de la Charte de l’UE, équivalents nationaux) Liberté d’entreprise (Article 16 de la Charte de l’UE, équivalents nationaux) Droit à l’éducation (Article 14 de la Charte de l’UE, équivalents nationaux) Liberté de culte (Article 10 de la Charte de l’UE, équivalents nationaux)

Et vous souvenez-vous de novembre 2021 lorsque notre gouvernement a lancé le Covid Safe Ticket (CST) qui excluait les non-vaccinés de tous les lieux publics ? Et vous souvenez-vous comment cela s’est accompagné d’une campagne médiatique incessante d’intimidation et d’insulte envers les “Anti-vax” qui étaient responsables de tuer leurs grands-mères ? Presque toute la population s’est fait injecter un produit expérimental qui s’est avéré toxique pour beaucoup et inutile comme protection contre le virus même dont il était censé protéger. Les taux d’infertilité ont flambé et les cas de turbo-cancers, de myocardites, de crises cardiaques, d’AVC et de morts subites ont explosé. Beaucoup sont morts, beaucoup sont blessés à vie. Les médecins et quiconque remettait la vaccination en question ont été et sont toujours réduits au silence.

Notre gouvernement a gaspillé des milliards de notre argent des contribuables dans une obscurité totale. Tout ça nous a été imposée d’en haut et pas une seule personne n’a encore été traduite en justice.

S’il y avait une autre pandémie, vous feriez-vous de nouveau vacciner ?

La chose troublante est que les bases ont été posées pour rejouer tout le scénario en cas de future pandémie. La loi sur les pandémies est toujours en place et peut être réactivée au besoin, la structure de pouvoir pour imposer la vaccination obligatoire est en place, et l’appareil médiatique est sous contrôle total.



Bientôt l’État peut decider ce qui devient obligatoire et l’ imposera par force si nécessaire. Laissez-moi vous expliquer comment :

L’UE a déjà adopté la loi réglementaire pour eIDAS 2.0 en février 2024. Ce portefeuille numérique contiendra toutes vos données. C’est une base de données centrale de l’UE qui inclura votre compte bancaire, votre historique de santé, votre passeport, etc. et plus tard toute information vous concernant, telle que votre statut vaccinal ou un éventuel futur passeport carbone.

Ensuite il y a l’euro numérique, une monnaie numérique de banque centrale qui peut être programmée géographiquement et dans la durée. C ‘est idéal pour un revenu universel de base (RUB) qui alloue par exemple 1000€/mois à un bénéficiaire mais devient invalide à la fin du mois lorsque le prochain paiement est transféré, forçant ainsi le bénéficiaire à dépenser la totalité du montant. Les impôts peuvent être prélevés directement de votre compte bancaire à la BCE. Un autre exemple est de confiner un bénéficiaire dans sa ville par géo-clôturage ou, dans le pire des cas, s’il n’est pas obéissant, de le couper complètement de son argent. C’est un outil très puissant avec beaucoup d ‘avantages mais aussi avec beaucoup de risques s’il tombe entre de mauvaises mains.

Mais attention: Ce système ne fonctionnera que si le CASH est supprimé.

Si vous êtes attentifs, le processus d’élimination progressive du liquide a commencé depuis longtemps. Les responsables promettent publiquement de défendre l’usage du liquide mais, en coulisses, la société sans cash est planifiée.

Alors, lorsque l’OMS annoncera la prochaine pandémie, dans une société sans cash avec un système technocratique basé sur une identité numérique et un euro numérique, vous vous ferez vacciner ou vous serez exclus de la société.

Les ami(e)s, payez en CASH !

Il est clair que l’identité numérique et l’euro numérique sont bien en route. Et la seule façon d’empêcher le système de devenir notre prison numérique est de protéger et de maintenir le LIQUIDE comme mode de paiement alternatif. Certains pays ont déjà introduit des limites sur les paiements en liquide pour les grosses transactions (par exemple, 1 000 € en France, 3 000 € en Belgique). L’avenir du liquide dépendra fortement de la demande publique et de la volonté politique de le préserver comme un bien public. Pour l’instant, le liquide reste une monnaie légale, et les banques centrales sont obligées de le fournir, mais son rôle dans l’économie rétrécit incontestablement.

Si vous voulez préserver votre liberté et celle des générations futures, vous pouvez faire votre part, faites le supplément d’effort et payez en CASH partout où vous allez !