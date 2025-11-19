Pouvons-nous confier la clé du futur système européen de crédit social à ceux qui nous ont imposé la vaccination COVID ?
L'euro numérique et l'identité numérique : ce qu'il faut savoir
Rappelez-vous comment le gouvernement a adopté les lois sur les pandémies1 pendant la pandémie COVID, donnant au gouvernement des “pouvoirs d’urgence” qui lui ont permis de nous retirer nos droits fondamentaux ?
Liberté de circulation et de séjour (Article 45 de la Charte de l’UE, équivalents nationaux)
Liberté de réunion et d’association (Article 12 de la Charte de l’UE, équivalents nationaux)
Respect de la vie privée et familiale (Article 7 de la Charte de l’UE, équivalents nationaux)
Liberté d’entreprise (Article 16 de la Charte de l’UE, équivalents nationaux)
Droit à l’éducation (Article 14 de la Charte de l’UE, équivalents nationaux)
Liberté de culte (Article 10 de la Charte de l’UE, équivalents nationaux)
Et vous souvenez-vous de novembre 2021 lorsque notre gouvernement a lancé le Covid Safe Ticket (CST) qui excluait les non-vaccinés de tous les lieux publics ? Et vous souvenez-vous comment cela s’est accompagné d’une campagne médiatique incessante d’intimidation et d’insulte envers les “Anti-vax” qui étaient responsables de tuer leurs grands-mères ? Presque toute la population s’est fait injecter un produit expérimental qui s’est avéré toxique pour beaucoup et inutile comme protection contre le virus même dont il était censé protéger. Les taux d’infertilité ont flambé et les cas de turbo-cancers, de myocardites, de crises cardiaques, d’AVC et de morts subites ont explosé. Beaucoup sont morts, beaucoup sont blessés à vie. Les médecins et quiconque remettait la vaccination en question ont été et sont toujours réduits au silence.
Notre gouvernement a gaspillé des milliards de notre argent des contribuables dans une obscurité totale. Tout ça nous a été imposée d’en haut et pas une seule personne n’a encore été traduite en justice.
S’il y avait une autre pandémie, vous feriez-vous de nouveau vacciner ?
La chose troublante est que les bases ont été posées pour rejouer tout le scénario en cas de future pandémie. La loi sur les pandémies est toujours en place et peut être réactivée au besoin, la structure de pouvoir pour imposer la vaccination obligatoire est en place, et l’appareil médiatique est sous contrôle total.
Bientôt l’État peut decider ce qui devient obligatoire et l’ imposera par force si nécessaire. Laissez-moi vous expliquer comment :
L’UE a déjà adopté la loi réglementaire pour eIDAS 2.0 en février 2024. Ce portefeuille numérique contiendra toutes vos données. C’est une base de données centrale de l’UE qui inclura votre compte bancaire, votre historique de santé, votre passeport, etc. et plus tard toute information vous concernant, telle que votre statut vaccinal ou un éventuel futur passeport carbone.
Ensuite il y a l’euro numérique, une monnaie numérique de banque centrale qui peut être programmée géographiquement et dans la durée. C ‘est idéal pour un revenu universel de base (RUB) qui alloue par exemple 1000€/mois à un bénéficiaire mais devient invalide à la fin du mois lorsque le prochain paiement est transféré, forçant ainsi le bénéficiaire à dépenser la totalité du montant. Les impôts peuvent être prélevés directement de votre compte bancaire à la BCE. Un autre exemple est de confiner un bénéficiaire dans sa ville par géo-clôturage ou, dans le pire des cas, s’il n’est pas obéissant, de le couper complètement de son argent. C’est un outil très puissant avec beaucoup d ‘avantages mais aussi avec beaucoup de risques s’il tombe entre de mauvaises mains.
Mais attention: Ce système ne fonctionnera que si le CASH est supprimé.
Si vous êtes attentifs, le processus d’élimination progressive du liquide a commencé depuis longtemps. Les responsables promettent publiquement de défendre l’usage du liquide mais, en coulisses, la société sans cash est planifiée.
Alors, lorsque l’OMS annoncera la prochaine pandémie, dans une société sans cash avec un système technocratique basé sur une identité numérique et un euro numérique, vous vous ferez vacciner ou vous serez exclus de la société.
Les ami(e)s, payez en CASH !
Il est clair que l’identité numérique2 et l’euro3 numérique sont bien en route. Et la seule façon d’empêcher le système de devenir notre prison numérique est de protéger et de maintenir le LIQUIDE comme mode de paiement alternatif. Certains pays ont déjà introduit des limites sur les paiements en liquide pour les grosses transactions (par exemple, 1 000 € en France, 3 000 € en Belgique). L’avenir du liquide dépendra fortement de la demande publique et de la volonté politique de le préserver comme un bien public. Pour l’instant, le liquide reste une monnaie légale, et les banques centrales sont obligées de le fournir, mais son rôle dans l’économie rétrécit incontestablement.
Si vous voulez préserver votre liberté et celle des générations futures, vous pouvez faire votre part, faites le supplément d’effort et payez en CASH partout où vous allez !
La loi relative aux mesures de police administrative lors d’une situation d’urgence épidémique, du 14 août 2021 vient d’être publiée au Moniteur belge du 20 août 2021. Cette loi prévoit que le Gouvernement fédéral peut adopter des mesures de police administrative lors d’une situation d’urgence épidémique[1].
Le cœur de cette initiative est le règlement eIDAS 2.0, qui établit le cadre pour un portefeuille européen d’identité numérique (EUDI Wallet).
Le statut actuel et le calendrier immédiat (2024 - 2026)
La loi est déjà adoptée : Le règlement eIDAS 2.0 mis à jour a été formellement adopté par le Parlement européen et le Conseil de l’UE en février 2024. Il est désormais légalement contraignant dans les 27 États membres.
La “Boîte à outils” et les normes techniques : Tout au long de 2023 et 2024, la Commission européenne, avec les États membres et les experts, a finalisé l’Architecture et le Cadre de Référence (ARF), aussi appelé la “boîte à outils”. Cela définit les normes et spécifications techniques communes pour garantir que tous les portefeuilles nationaux peuvent fonctionner ensemble de manière transparente.
Le délai crucial : Août 2025
C’est la date la plus importante à retenir. D’ici août 2025, tous les États membres doivent mettre un portefeuille d’identité numérique à la disposition de leurs citoyens qui en veulent un.
Cela ne signifie pas que chaque citoyen en aura un à cette date, mais l’infrastructure et l’offre doivent être en place.
La phase de déploiement et d’adoption (2026 et au-delà)
Les projets pilotes sont déjà en cours : Des projets pilotes à grande échelle (par exemple, les projets pilotes à grande échelle du portefeuille européen d’identité numérique) impliquant plus de 250 partenaires privés et publics de toute l’Europe testent le portefeuille dans des scénarios réels tout au long de 2024 et 2025. Ces tests couvrent des cas d’usage comme :
Ouvrir un compte bancaire
S’inscrire dans une université d’un autre pays de l’UE
Prescrire et dispenser des ordonnances numériques
Louer une voiture
S’enregistrer dans un hôtel
Acceptation obligatoire par les “Très grandes plateformes en ligne” : D’ici le déploiement des portefeuilles en 2025/2026, le règlement exige que certaines grandes plateformes en ligne (comme Amazon, Facebook, Google, etc., telles que définies par la loi sur les services numériques) acceptent le portefeuille européen d’identité numérique pour l’authentification des utilisateurs. Ce sera un moteur majeur pour l’adoption initiale.
Résumé : Dates clés en un coup d’œil
2024 - Règlement eIDAS 2.0 officiellement adopté. La loi est fixée.Tout au long de 2024. Finalisation des normes techniques et de l’architecture. Les projets pilotes à grande échelle sont en cours.
Août 2025 - Délai pour les États membres pour mettre un portefeuille d’identité numérique à disposition de leurs citoyens.
2026 - Au-delàDéploiement et adoption généralisés. Les citoyens de l’UE commenceront à utiliser leurs portefeuilles nationaux pour un nombre croissant de services publics et privés.
À quoi pouvez-vous l’utiliser ?
L’objectif du portefeuille européen d’identité numérique est d’être votre clé numérique universelle pour les services en ligne et hors ligne dans toute l’UE. Vous pourrez l’utiliser pour :
Prouver votre identité ou votre âge sans montrer de carte physique.
Accéder aux services publics (par exemple, déclarations fiscales, sécurité sociale) dans n’importe quel pays de l’UE.
Ouvrir un compte bancaire ou demander un prêt.
Stocker des versions numériques de votre permis de conduire, diplômes et ordonnances médicales.
Vous connecter à de grandes plateformes en ligne privées (comme les médias sociaux ou les places de marché) en toute sécurité.
En conclusion : L’Europe a déjà “lancé” l’identité numérique en termes de mise en loi. Le lancement fonctionnel, où les citoyens peuvent réellement l’obtenir et l’utiliser, est prévu pour un déploiement obligatoire d’ici août 2025, avec une utilisation généralisée attendue à partir de 2026.
La Banque centrale européenne (BCE) est actuellement dans une phase de préparation de deux ans qui a commencé en octobre 2023. Cette phase est axée sur la finalisation du livre de règles, la sélection des prestataires de services et la conduite de tests et d’expérimentations approfondis. Il ne s’agit pas d’une décision d’émettre l’euro numérique.
Jalons clés et calendrier estimé
Le processus est séquentiel, avec des étapes claires qui doivent être passées avant de passer à la suivante. Le graphique suivant présente les principaux jalons et leurs calendriers estimés :
La décision et la porte de mise en œuvre (fin 2025 et au-delà)
Le jalon le plus critique à court terme interviendra à la fin de la phase de préparation fin 2025. Le Conseil des gouverneurs de la BCE décidera alors de passer ou non à l’étape suivante. Cette décision ne concerne pas le lancement, mais le passage à la phase de travail suivante.
Une décision positive déclencherait deux pistes parallèles :
La “Pile parallèle” : La BCE commencerait à construire la plateforme et l’infrastructure de l’euro numérique. Il s’agit d’un projet informatique majeur qui prendra à lui seul environ trois ans.
Le Cadre Juridique : Le Parlement européen et le Conseil de l’UE doivent formellement adopter la proposition de règlement sur l’euro numérique (le cadre législatif). Ce processus est en cours et est un prérequis pour toute émission future.
Alors, quand est le lancement ?
Sur la base de cette feuille de route, la date de lancement absolument la plus précoce possible pour un lancement de l’euro numérique serait vers fin 2027 ou plus probablement en 2028.
Ce calendrier dépend fortement de :
Une conclusion réussie de la phase de préparation.
Une décision positive du Conseil des gouverneurs de la BCE.
L’achèvement en temps utile et réussi du processus législatif de l’UE.
La construction technique se déroulant sans accroc majeur.
Que sera l’euro numérique ?
Il est crucial de comprendre que l’euro numérique est conçu pour être :
Du Cash Numérique : Une forme numérique de monnaie de banque centrale, complétant le cash physique, ne le remplaçant pas.
Privé et Sécurisé : La BCE a promis un haut niveau de confidentialité. Les paiements hors ligne offriraient une confidentialité semblable au cash, et même pour les paiements en ligne, la BCE ne verrait pas les données personnelles des utilisateurs.
Largement Accessible : Disponible pour les citoyens et les visiteurs de la zone euro.
Pratique : Utilisable pour les paiements en ligne et hors ligne, dans toute la zone euro.
En résumé : Bien que l’UE prépare activement et sérieusement un euro numérique, une décision finale de l’émettre n’a pas été prise. Le projet est dans une phase de préparation et de test critique jusqu’à fin 2025. Le plus tôt que nous pourrions voir un euro numérique dans le portefeuille des consommateurs est fin 2027, avec un lancement autour de 2028 étant une attente plus réaliste.
Non quelles initiatives prendre?
Suivre la piste de la finance décentralisée web3 ou acheter de l’or?
Merci
Non il faut garder notre indépendance