Démocratie Participative

Démocratie Participative

Discussion à propos de ce post

Avatar de User
Avatar de anomie social
anomie social
2d

La démocratie n existe pas a partir du moment où l ont vit dans une dictature parfaite capitaliste

Dans une nation où ont nous imposent le multiculturalisme a coups de propagande immigrationiste le vote devient totalement ethnique au profit des actionnaires majoritaire de Black Rock point a la ligne ela signifie que l ingérence idéologique étrangère sur nos terres nous impose des décisions prises a notre insue

La première fois a coups d attentats bidon organisé par eux même ce n est pas passé du tout la France a une cicatrice au fond de son cœur celle laissé par Mitterrand dumping social pour les abrutis économique et compagnie cette fois ci c est définitivement terminé

Afficher le commentaire complet
Répondre
Partager

Aucun post

© 2025 Democratie Participative
Lancez votre SubstackObtenir l’app
Substack est le foyer de la grande culture