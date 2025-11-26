L’itinéraire de Bichara Khader n’est pas celui d’un enfant gâté. Il est né en Palestine (1944) à Zababdeh, le seul village aux deux-tiers chrétien dans le nord de la Cisjordanie, à quelques km de Jénine, cette ville totalement détruite aujourd’hui par les incursions israéliennes.

Après une courte expérience en tant que professeur d’histoire à Jérusalem, le hasard le conduit à Louvain en 1965, où il accomplit un doctorat en Sciences politiques. Il devient ensuite professeur à l’Université catholique de Louvain et y fonde le Centre d’Études et de Recherches sur le Monde arabe contemporain (CERMAC). Son parcours personnel et son orientation irrévocable pour la paix nous donnent des clés de lecture sur le conflit israélo-palestinien, complexe et souvent mal compris ou mal interprété quant aux causes et aux enjeux. Rappelons-le, le professeur Khader est le frère de Naïm Khader, ancien représentant de l’Organisation de Libération de la Palestine (OLP), assassiné à Bruxelles en 1981. Il est un spécialiste réputé des relations euro-arabes.



Une co-organisation du CERMAC & de ZEBRE Magazine.

Créé en 1975 à l’Université catholique de Louvain (UCLouvain) par le Prof. Dr Bichara Khader, président-fondateur honoraire, le CERMAC poursuit sa route en tant que groupe de recherche au sein du Centre d’études du développement (DVLP) et du Centre d’études des crises et des conflits internationaux (CECRI) de l’Université.

ZEBRE est le magazine indomptable et farouchement libre, dont ‘l’objectif principal est de réinstaurer le droit et le respect de la différence et la discussion. Questionner le prêt-à-penser et préparer notre futur. ZEBRE veut cultiver la nuance et le discernement avec détermination. Disponible en librairie et sur www.zebre-magazine.com.

