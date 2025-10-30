Pour l’instant, il se passe tellement de choses. En France, Mme Macron lutte contre la suspicion selon laquelle elle serait en réalité un homme. La même suspicion plane sur la femme d’Obama que Donald Trump surnomme « Big Mike ». Il y a aussi l’ancien chancelier allemand Olaf Scholz, dont la femme est un homme. Et quand on creuse plus, on se rend compte que beaucoup de personnes au pouvoir semblent être des couples de même sexe ; regardez par exemple l’ancien président américain George Bush senior ou Chuck Schumer. Il semble y avoir un fil rouge qui relie toutes ces personnalités puissantes. Une certaine inversion des valeurs et des règles. Et cela pointe vers un système de croyances étrange, une IDEOLOGIE, qui a aidé ces personnes à atteindre les plus hauts échelons du pouvoir.

Maintenant, je peux avoir complètement tort et, de toute façon, chacun fait ce qu’il veut dans sa vie privée, n’est-ce pas ?

Cependant, imposer une IDÉOLOGIE transgenre dans nos écoles n’est pas acceptable. Et pourtant c ‘est le cas. Je recommande aux parents de surveiller de près ce que font les écoles. N’oubliez pas que nous, les parents, ne voyons nos enfants que quelques heures par jour, tandis que l’école y a accès toute la journée. L’éducation est censée être neutre, exempte d’IDÉOLOGIE, mais c’est malheureusement pas le cas.

Prenez par exemple le WOKISME qui est enfoncé dans la tête de nos enfants ; il est si extrême que le mouvement LGB de 18 pays a quitté la coalition LGBTQ+.

Source: Le Point

Le fait que ce programme nous soit imposé est inacceptable. Nous appelons à une table ronde de parents, d’éducateurs, de psychiatres et d’enseignants pour modifier le guide EVRAS. C’est ainsi que devrait fonctionner un système démocratique !*

La lutte contre l’EVRAS se poursuit ; à cet égard, ne manquez pas la conférence d’Innocence en danger:

📅 Date : Jeudi 20 novembre 2025 – Accueil dès 19h30

📍 Lieu : Hôtel Les 3 Clés – Chaussée de Namur 17, B-5030 Gembloux

📞 Contact : 0498/016919 – ✉️ iedbelgique@gmail.com

Programme de la soirée

19h30 – 20h00 : Accueil des participants

20h00 – 20h15 : Mot d’ouverture + présentation du rapport destiné à l’ONU

Verlaine Urbain, directeur d’IEDB

20h15 – 20h45 : Les fondements inavouables de l’EVRAS

Dr Frédéric Goaréguer, pédopsychiatre

20h45 – 21h15 : Enjeux juridiques de la procédure intentée contre un opérateur EVRAS

Me Ilan Walravens, avocat d’IEDB

21h15 – 22h00 : Échanges avec le public

22h00 – 23h00 : Drink convivial offert

💶 Participation aux frais

10 € pour les membres engagés - don ponctuel supérieur à 100 €/an - don mensuel montant libre

15 € pour les futurs membres engagés 🙂

👉 Paiement à effectuer sur le compte IEDB :