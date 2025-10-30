Démocratie Participative

Démocratie Participative

Discussion à propos de ce post

Avatar de User
Avatar de Gindt
Gindt
Nov 9

Merci.

Voici ce que dit la RTBF sur EVRAS et, surtout, sur les opposants à ce programme.

Vraiment, je ne sais plus qu'en penser...

https://www.rtbf.be/article/complotistes-extreme-droite-et-adeptes-de-theories-pedocriminelles-voici-le-reseau-des-desinformateurs-sur-l-evras-en-belgique-11256548

Afficher le commentaire complet
Répondre
Partager

Aucun post

© 2025 Democratie Participative
ConfidentialitéConditionsAvis de collecte
Lancez votre SubstackObtenir l’app
Substack est le foyer de la grande culture