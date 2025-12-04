Des écoliers de 12-13 ans confrontés à des sextoys ? Quelque chose ne tourne plus rond dans les écoles belges ! C’est aux citoyens d’agir.

Une pétition circule pour exiger la correction du guide EVRAS. La signer est un acte important, un geste qui ne coûte rien. Signez sans attendre !

Pétition pour faire corriger le Guide EVRAS

Dans un contexte où l’ASBL Droits de l’Enfance (anciennement Innocence en danger Belgique) vient d’engager une procédure judiciaire contre un intervenant EVRAS pour avoir présenté un sextoy en classe de première secondaire, l’association lance un appel à signer sa pétition. L’objectif : faire pression sur le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles afin qu’il ouvre une commission d’enquête pour réviser le Guide EVRAS.

Depuis le 20 novembre, Droits de l’Enfance a déjà recueilli plus de 1 300 signatures en ligne.

Le prochain objectif est d’atteindre 2 000 signatures.

À 2 000 signatures, nous démontrons que l’exigence d’une EVRAS adaptée aux enfants n’est pas marginale, mais largement partagée.

2 000 citoyens, c’est plus qu’une salle comble : c’est un mandat moral pour réclamer une enquête parlementaire.

Un grand merci pour votre soutien. Le combat continue !

