You are what you eat !

Une alimentation saine et équilibrée est la base d’une bonne santé.

Une nourriture de qualité provient du travail des femmes et des hommes qui travaillent la terre.

Malheureusement, notre système technocratique est en train d’écraser ce secteur. Les petites exploitations ferment en masse et sont remplacées par des entreprises d’agriculture industrielle.

Ce n’est pas seulement une tragédie de portée historique pour tout un secteur, mais aussi un risque majeur pour notre sécurité alimentaire.

Qui voudrait d’une agriculture aux mains des multinationales ?

La Commission européenne favorise aujourd’hui des politiques qui écrasent les petites fermes et encouragent l’agriculture industrielle.

LES REVENDICATIONS CLÉS DE LA MOBILISATION DU 18 DÉCEMBRE

Refuser l’accord de libre-échange UE–Mercosur: Une concurrence déloyale qui menace les revenus des agriculteurs et la stabilité des marchés. Protéger et renforcer la Politique Agricole Commune (PAC): Stop aux coupes budgétaires et aux réformes qui fragilisent les fermes et leur visibilité à long terme. S’opposer aux nouvelles taxes carbone et mécanismes d’ajustement aux frontières: Notamment sur les engrais et intrants, qui font exploser les coûts sans accompagnement réel. Simplifier les règles et réduire la bureaucratie: Moins de paperasse, plus de bon sens, plus de sécurité juridique. Garantir une concurrence équitable: Les produits importés doivent respecter les mêmes normes environnementales, sanitaires et sociales que celles imposées aux agriculteurs européens.

Demain nos agriculteurs convergent sur Bruxelles. Ce sont nos héros en détresse. Soutenons-les ! Venez nombreux !

📍 Rendez-vous ce jeudi 18 décembre 2025

📌 Place du Luxembourg – Bruxelles

🕑 À partir de 14h00