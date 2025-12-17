Démocratie Participative

Avatar de Ardwenn
Ardwenn
12h

ES REVENDICATIONS CLÉS DE LA MOBILISATION DU 18 DÉCEMBRE:

Sont inacceptables en l'état les points 1 et 2

-1 : pas question de "renégocier" un quelconque accord de "libre-échange".

Cette notion, clé de voûte de la globalisation, doit être abolie.

Donc, suppression pure et simple !

-2 : c'est la PAC, basée sur le modèle agricole américain, qui a mené à la catastrophe présente.

Le plus sûr moyen d'en sortir, c'est de liquider l'UE !

-4 : Idem : Quitter l'UE, fin de la bureaucratie !

