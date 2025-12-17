Chers, tous,

Juste un petit message pour vous permettre de mieux appréhender ce qui se passe au niveau agricole :

Depuis des dizaines d’années nous vivons avec différentes maladies qui vont et viennent dans nos exploitations, et nous les gérons.

Nous les gérons par vaccination, nous les gérons par confinement, nous les gérons aussi par abattage de l’animal infecté.

Sur l’exploitation de La Barre il y a trois ans, nous avons envoyé 37 vaches à l’abattage, car elles étaient porteuses d’une maladie qu’on appelle l IBR.. suite à cet abattage, nous avons confiné notre troupeau pendant quatre mois avec des prises de sang tous les mois.

A la fin de cette période cette maladie avait disparu et nous avons pu reprendre la vente de nos Broutards et laitonnes..

Nous avons donc géré en conscience et surtout nous avons dû assumer financièrement les pertes du à ces 37 vaches abattues.

Depuis un an, il y a un véritable changement de doctrine de l état sur la gestion de ces maladies..

Car 98 % des vaches tuées n’étaient pas porteuse de cette maladie DNC , donc bonne à la consommation.

Il faut quand même savoir qu’un agriculteur dont le cheptel est tué ne se relèvera pas…

Puisque l’indemnisation ne correspond qu’au prix de la vache … et non à la perte de production de cette année et demi d’attente pour vendre ses veaux…

Vous qui êtes dans les services de l’État: prenez conscience que vous êtes en train de tuer les gens qui vous nourrissent…

Vous qui êtes dans les services de l’État: vous gérez la situation comme si les agriculteurs étaient des dealers ou des trafiquants.

Vous qui êtes dans les services de l’État: Vous devriez juste être reconnaissants à nos agriculteurs de travailler 24 heures sur 24 et sept jours sur sept pour vous nourrir.

Transmettez SVP