Pouvons-nous confier la clé du futur système européen de crédit social à ceux qui nous ont imposé la vaccination COVID ?
L'euro numérique et l'identité numérique : ce qu'il faut savoir
nov. 19
•
Démocratie Participative
octobre 2025
EVRAS, la lutte continue !
Ne ratez pas la conférence ce 20 novembre à Gembloux !
oct. 30
•
Démocratie Participative
La vérité scientifique en question
COVID-19 & VACCINATION : Mythes, précautions et vérités. Une conférence à ne pas manquer !
oct. 2
•
Démocratie Participative
septembre 2025
Continuons à protéger nos enfants
L’ouvrage « Les enjeux du Guide pour l’EVRAS » est désormais disponible pour le commander en ligne !
sept. 24
•
Démocratie Participative
Envie d' en rire ?
Le spectacle à ne pas manquer ! Le samedi 27 septembre à Braine l' Alleud !
sept. 7
•
Démocratie Participative
juin 2025
Consacrer 5% de notre PIB à la guerre ?
Ils sont fous ! L'Europe mérite la paix. Rejoignez-nous !
juin 18
•
Démocratie Participative
mai 2025
« Tous dans la rue pour la paix ! »
Rdv ce vendredi à 16:30 à la Gare Centrale à Bruxelles
mai 6
•
Démocratie Participative
avril 2025
Action colibri : soulevons nos manches !
Transparencia est sous attaque ! Une cagnotte de solidarité est lancée.
avr. 24
•
Démocratie Participative
Transparencia est en danger !
C'est un véritable scandale ! Répondons à l'appel !
avr. 16
•
Démocratie Participative
décembre 2024
Les médias de masse sont morts, vive les médias alternatifs !
Quels sont ces médias alternatifs belges et pourquoi les lire et soutenir ?
déc. 21, 2024
•
Démocratie Participative
novembre 2024
Nous sommes ravis de vous présenter LLA.news, une source d'info indépendante
Decouvrez ce nouveau site d'information alternatif et indépendant.
nov. 24, 2024
•
Démocratie Participative
octobre 2024
Dr Laurence Kayser, cette femme courageuse qui se bat pour nous et nos enfants, a besoin de notre soutien
Cette grande humaniste a besoin de tout notre soutien pour se défendre en justice contre cette énième persécution.
oct. 29, 2024
•
Démocratie Participative
